Вероятно продолжение снижения рынка акций РФ в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение снижения российского рынка акций на торгах в четверг, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3130-3190 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Большинство ликвидных акций локально смотрятся уязвимо. В качестве исключения можем выделить лишь бумаги "Роснефти", а также акции Сбербанка. "Хуже рынка" могут быть бумаги "Газпрома" на фоне общерыночной коррекции и их сильного роста в предыдущие два дня", - отмечает аналитик в комментарии.

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