Рубль, возможно, останется в диапазоне 87-89,5 руб./$1 в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Курс валютной пары доллар/рубль в ближайшие торговые дни, возможно, останется в диапазоне 87-89,5 руб./$1, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Минфин сообщил об увеличении ежедневного объема покупок валюты и золота с 5 июля по 6 августа до 5,4 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. месяцем ранее. В июне отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило минус 21,5 млрд руб., а в июле министерство планирует получить 145,3 млрд руб. Соответственно, отмечают эксперты, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ.

"Вместе с тем Банк России будет самостоятельно продавать 8,4 млрд руб. в день (11,8 млрд руб. в день в первом полугодии). Таким образом, ежедневные продажи валюты составят 3 млрд руб. по сравнению с 8,1 млрд руб. месяцем ранее. Сокращение ежедневного предложения валюты на продажу может способствовать стабилизации валютного курса вокруг сложившихся уровней. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс рубля останется в диапазоне 87-89,5 руб./$1", - указывают аналитики в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.