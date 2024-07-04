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04 июля 2024 года 09:28

Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков.

"Продажи автомобилей Tesla снизились второй квартал подряд, однако не так сильно, как ожидал рынок. Спад во 2К24 произошел из-за слабого спроса и усиливающейся конкуренции (впрочем, эмитент вновь опередил конкурента BYD по количеству проданных электромобилей в мире). Мы ожидаем продолжения роста котировок в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной по-прежнему осторожно относимся к бумаге и сохраняем рейтинг "держать". Предполагали, что увеличение выручки замедлится, и наши опасения сбылись: в 2024 году компанию впервые ожидает рост лишь на одноразрядное число", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-TESLA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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