Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков.

"Продажи автомобилей Tesla снизились второй квартал подряд, однако не так сильно, как ожидал рынок. Спад во 2К24 произошел из-за слабого спроса и усиливающейся конкуренции (впрочем, эмитент вновь опередил конкурента BYD по количеству проданных электромобилей в мире). Мы ожидаем продолжения роста котировок в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной по-прежнему осторожно относимся к бумаге и сохраняем рейтинг "держать". Предполагали, что увеличение выручки замедлится, и наши опасения сбылись: в 2024 году компанию впервые ожидает рост лишь на одноразрядное число", - пишут эксперты.

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