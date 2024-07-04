Индекс Мосбиржи может начать торги четверга в минусе - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может начать торговую сессию в четверг на отрицательной территории, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Повод для распродаж бумаг нашелся - участники рынка достаточно болезненно восприняли в среду слова главы ВТБ о рисках делистинга крупных компаний. По его оценкам, капитализация рынка не растет за счет ухода западных инвесторов на фоне геополитики, при этом прибыль российских корпораций высокая, и теперь якобы нет смысла делиться с акционерами. В руководстве Московской биржи подтвердили опасения. Однако стоит помнить о поручении президента РФ на удвоение капитализации к 2030 году и активизации механизма IPO и в кулуарных обсуждениях учитывать очень высокую чувствительность фондового рынка к таким темам, - пишет аналитик в обзоре. - В моменте тематика "делистинга" может привести к нисходящему открытию рынка акций, ночной минимум индекса МосБиржи на 3180 пунктах станет ориентиром для дневной сессии. Негативных эмоций не должно хватить надолго, поскольку проблемы и так всем известны, а работа по развитию рынка ведется. Тем самым уже в ближайшие сессии ожидается исчерпание продаж и очередной возврат индекса выше 3200 пунктов".

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