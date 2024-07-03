"Т-Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг HeadHunter до 4700 руб

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную цену расписок компании HeadHunter до 4700 руб. за бумагу, сохранив при этом рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

Предпосылкой к пересмотру таргета послужила высокая оценка результатов компании за первый квартал 2024 года:

- В первом квартале рентабельность по скорр. EBITDA увеличилась до 58,3%; по итогам года ожидается увеличение показателя до 60,4%. В дальнейшем же рентабельность может превысить 61%, полагает эксперт.

- По итогам первого квартала выручка выросла на 55% г/г. Аналитики ждут роста выручки компании на 39% г/г по итогам 2024-го, а в следующие два года прогнозируем рост на уровне 20% г/г и выше.

- Мощный рост чистой прибыли: по итогам первого квартала прибыль выросла аж на 122,6% г/г (до 4,9 млрд руб.).

- Бумаги торгуются вблизи справедливого уровня, учитывая вероятный возврат дивидендов. По оценке "Т-Инвестиций", форвардный мультипликатор EV/EBITDA, который учитывает прогноз EBITDA за 2024 год, у HeadHunter на уровне 11,7х. Такое значение мультипликатора соответствует средним уровням по российскому технологическому сегменту.

Также аналитик напоминает, что начало торгов новой холдинговой компанией ожидается уже в третьем квартале 2024-го. После переезда HeadHunter готова возобновить выплату дивидендов. "Мы ожидаем, что в этом году компания выплатит дивиденды за 2022 и 2023 годы. По нашим оценкам, она может направить 75% чистой прибыли за последние два года, или 274 руб./акцию", - пишет Лазаричева.

По мнению стратега, основным риском в краткосрочной перспективе является охлаждение деловой активности на фоне высоких процентных ставок. "Также мы полагаем, что давление со стороны расходов на персонал, ужесточение регулирования IT-компаний, а также замедление процесса переезда тоже могут стать важными катализаторами дальнейшей динамики стоимости расписки компании", - добавляет аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.