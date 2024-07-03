Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы цены акций "Соллерса", говорится в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой.

"Продажи компании на внутреннем рынке за 6 месяцев 2024 года, включая модельный ряд УАЗ и новый модельный ряд Sollers, выросли на 41,2%, до 22,236 тыс., - отмечает эксперт. - С начала года было реализовано 16,572 тыс. автомобилей УАЗ, что превысило результат аналогичного периода прошлого года на 23,3%. "Соллерс" продолжает наращивать темпы реализации автомобилей благодаря восстановлению спроса, активной маркетинговой стратегии и переходу завода УАЗ на новую компонентную базу. Смотрим на акции компании положительно - высокие операционные показатели позволяют ожидать хорошей финансовой отчетности в 2024 году".

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