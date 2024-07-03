"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco на уровне "продавать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "продавать" с целевой ценой $620 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 27% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Бумаги Costco прибавили с начала года 30%, в два раза опередив рынок, - отмечает аналитики Игнат Иванов. - Акции ритейлера почти всегда отличались своей высокой оценкой, которая вызвана способностью бизнеса стабильно генерировать прибыль. Однако за последний год премия к рынку значительно увеличилась, что привело к бурному росту котировок и их переоценке. Поэтому, несмотря на защитные свойства бизнес-модели компании, в случае масштабной коррекции на рынке акции Costco могут стать лидерами снижения".

Costco - второй по величине ритейлер в США после Walmart.

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