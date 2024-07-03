"Финам" повысил рейтинг акций American Electric Power до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций American Electric Power с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $102,9 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 17% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акции AEP подешевели на данный момент на 6% относительно локальных максимумов, достигнутых в мае, - пишет эксперт Гордей Смирнов. - Тем не менее фундаментальные факторы в кейсе AEP остаются позитивными, и скоро акции могут возобновить рост".

American Electric Power (AEP) - американский электроэнергетический холдинг, обслуживающий 5,6 млн потребителей в 11 штатах США на юге и северо-востоке США.

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