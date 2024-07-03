S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5480 - 5545п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5480 - 5545 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Несмотря на большое количество статданных, мы ожидаем всплеск волатильности только на старте торгов в случае значительного отклонения фактических значений от прогнозируемых, - пишет эксперт. - Основная торговая сессия будет короче на три часа в преддверии завтрашнего празднования Дня независимости. Баланс рисков представляется позитивным при умеренной волатильности. Не исключаем прорыва к новому историческому максимуму, если выходящая статистика ослабит опасения инвесторов по поводу устойчивости экономического роста и подтвердит дезинфляционные тренды. Ориентируемся на движение S&P 500 в диапазоне 5480 - 5545 пунктов".

S&P 500 обновил исторический максимум, что, по мнению аналитика, указывает на силу покупателей. Дальнейший рост может быть затруднен состоянием перекупленности по индикатору RSI и близостью к восходящей линии тренда. Ближайшая значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается на уровне 5400 пунктов, указывает Ващенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.