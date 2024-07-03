Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из диапазона 3200-3250 пунктов до конца торгов среды - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из диапазона 3200-3250 пунктов до конца торгов среды, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"3 июля российский фондовый рынок открылся в слабом минусе, который позднее сменился таким же слабым плюсом, - отмечает эксперт. - В настоящий момент рынок немного подрастает на небольших объёмах - индекс Мосбиржи повышается на 0,05%, а индекс РТС - на 0,04%. Инвесторы, по всей видимости, реагируют на позитивную динамику мировых рынков, связанную с достаточно обнадёживающими заявлениями главы ФРС Джерома Пауэлла относительно ожиданий замедления инфляции в США до 2% в год к концу 2025 или началу 2026 года".

Лидерами роста российского рынка акций в середине дня выступили акции "Совкомфлота" (+2,2%), что, по мнению Мильчаковой, может быть связано с принятым общим собранием акционеров компании решением одобрить финальные дивиденды за 2023 год. Лидерами снижения выступили акции энергокомпании "ОГК-2" (-2,5%), что, вероятно, связано с отказом от дивидендов за 2023 год.

Индекс Мосбиржи, по прогнозам аналитика, до конца дня может находиться в коридоре 3200-3250 пунктов.

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