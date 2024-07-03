Корпоративные флоатеры остаются основной идеей в рублевом сегменте долгового рынка - ПСБ

Инвесторам по-прежнему пока стоит воздерживаться от длинных облигаций с фиксированным купоном, корпоративные флоатеры остаются основной идеей в рублевом сегменте долгового рынка, говорится в обзоре аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рынок ОФЗ продолжает дрейфовать без существенных изменений на низких объемах торгов в отсутствии новых триггеров со стороны ЦБ. Так, по итогам вторника доходность индекса гособлигаций RGBI снизилась на 2 б.п. (до 15,65% годовых) при объеме торгов по индексному портфелю менее 3 млрд руб. Минфин в среду снова предложит набор бумаг из ОФЗ-ПД (16 лет) и флоатера ОФЗ-ПК (13 лет). Как мы отмечали, программа заимствований Минфина на третий квартал выглядит внушительно (1,5 трлн руб. гросс и 1,1 трлн руб. нетто (погашение выпуска ОФЗ 26227 на 400 млрд руб. 17 июля). В целом ее исполнение возможно за счет более активного удовлетворения заявок по флоатерам, хотя на последних аукционах коэффициент удовлетворения заявок не превышал 17%, - отмечают эксперты. - В свете ожиданий повышения ключевой ставки Банка России 26 июля по-прежнему рекомендуем воздерживаться от длинных облигаций с фиксированным купоном; корпоративные флоатеры пока остаются основной идеей в рублевом сегменте долгового рынка".

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