Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США за июнь от PMI;

- объем интервенций на валютном рынке РФ на июль;

- индекс цен производителей еврозоны в мае;

- занятость в частном секторе США в июне по оценке ADP;

- число первичных обращений за пособиями по безработице в США;

- индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за июнь;

- производственные заказы США в мае;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- розничные продажи, уровень безработицы России в мае;

- протоколы заседания ФРС;

- Саммит ШОС в Казахстане;

- Финансовый Конгресс Банка России.

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