Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3190-3225п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3190-3225 пунктов в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок растет три дня подряд при этом во многом благодаря отдельным бумагам. По этой причине в среду ждем небольшого снижения индекса. При этом вполне допускаем, что можем вновь увидеть рост отдельных акций. На наш взгляд, интересно смотрятся бумаги "НоваБев Групп", "Соллерса", "ВК", "Интер РАО", ГК "Самолет" и "ДВМП", - пишет аналитик в комментарии.

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