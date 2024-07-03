Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 3300п летом 2024г - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем к уровню 3300 пунктов текущим летом, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи планомерно восстанавливается после июньского обвала. Целевыми на июль значились 3225 пунктов. Во вторник на максимуме дня было 3221 пунктов - сопротивление близко. По инерции в среду его могут достать даже с проколом вверх, а дальше вероятна заминка и локальная коррекция на фоне фиксации активных трейдеров, безошибочно рискнувших сработать на отбой от нижней границы многомесячного боковика 3000-3300 пунктов, - пишет аналитик в обзоре. - В июле будет много дивидендных отсечек "тяжеловесов", которые чисто технически у индекса Мосбиржи отнимут порядка 80 пунктов. Это локально придавит бенчмарк, но важные поддержки должны устоять, и в перспективе лета рынок двинет на искомые 3300 пунктов. Процесс реинвестирования средств от выплаты дивидендов выступит триггером дальнейшего подъема широкого рынка акций".

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