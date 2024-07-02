S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5440-5500п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5440-5500 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"На предстоящую сессию вероятна средняя волатильность. Биржевые игроки могут снизить активность в преддверии празднования Дня независимости, а также в ожидании отчета по рынку труда США за июнь, который будет опубликован 5 июля. Баланс рисков оцениваем как нейтральный", - указывает эксперт в комментарии.

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