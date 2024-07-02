SberCIB повысил рейтинг акций ГК "Самолет" до "покупать"

SberCIB Investment Research повысил рейтинг акций ГК "Самолет" до "покупать", а прогнозную стоимость бумаги до 3700 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

"В начале 2024 года у компании выросли риски, связанные с резким увеличением долга. Котировки акций упали и сильно отстали от рынка и других девелоперов. Все из-за роста долговой нагрузки, неуверенных результатов за прошлый год и смены менеджмента. Но за полгода ситуация изменилась, - пишут эксперты. - Новый менеджмент сменил приоритеты. Теперь в фокусе находится рост чистой прибыли, а не EBITDA и продаж. В планах эмитента сбалансировать их темпы роста. Компания хотела увеличить продажи в текущем году на 70%, но признала план нереалистичным. К тому же он мог потребовать новых заимствований. "Самолет" планирует продать часть проектов, чтобы снизить вес партнеров в прибыли и оптимизировать долговую нагрузку".

Аналитики инвестбанка считают, что это хороший тактический шаг. У компании много долгов, а спрос после 1 июля может замедлиться - льготная ипотечная программа закрывается. Уже к 2025 году ГК "Самолет" может увеличить прибыль для акционеров в два раза, полагают в SberCIB.

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