"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 14700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 14700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,51%, стоп-приказ: 11000 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент обладает довольно высоким показателем рентабельности, при этом себестоимость добычи достаточно низкая. "Полюс" к 2030 году должен запустить проект "Сухой лог", который может дать новые мощности в объеме 2,3 млн унций. Также бумаги компании в определенной степени являются ставкой на рост котировок золота", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена отскочила от уровня поддержки, начался разворот с потенциалом возобновления восходящего тренда. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 11000 руб. риск на портфель составит 1,06%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний. Себестоимость производства на предприятиях эмитента является одной из самых низких в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.