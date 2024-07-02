Вероятно продолжение позитива в ценах акций крупнейших нефтесервисных компаний США - Freedom Finance Global

Вероятно продолжение позитивной динамики в котировках акций крупнейших нефтесервисных компаний США, наилучшие перспективы среди лидеров отрасли имеют акции SLB, говорится в комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Данные за неделю, закончившуюся 28 июня, отразили продолжение снижения буровой активности в США. В Канаде заканчивается сезонное восстановление активности. По состоянию на конец мая количество активных буровых установок в мире сократилось м/м на 51, до 1675 штук, что на 6% ниже прошлогоднего показателя. Снижение буровой активности произошло во всех регионах мира, кроме Европы, где был зафиксирован рост на 3 установки м/м, - отмечает эксперт. - Акции крупнейших нефтесервисных компаний (Baker Hughes Co., Halliburton Co., SLB) на прошлой неделе в среднем прибавили в стоимости 3,5%. Мы ожидаем продолжения позитивной динамики в их бумагах, особенно с учетом решения ОПЕК+ по восстановлению добычи начиная с октября. Наилучшие перспективы среди лидеров отрасли, по нашему мнению, имеют акции SLB".

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