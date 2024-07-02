Инвесторам стоит обратить внимание на облигации "Азбуки вкуса" серии БО-П02 - "Т-Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на облигации ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука Вкуса") серии БО-П02 с датой погашения 18 февраля 2033 года, считает аналитик "Т-Инвестиций" Сергей Колбанов.

"Доходности на рынке корпоративного долга растут на фоне неопределенности относительно будущей динамики денежно-кредитной политики. В связи с этим на рынке появились интересные альтернативы краткосрочному депозиту, но с более высокой доходностью. К таким облигациям относится второй выпуск "Азбуки вкуса" (RU000A105WR1)", - пишет эксперт в обзоре.

"Рассматриваемый нами выпуск предлагает впечатляющие 21,8% годовых к 5 марта 2025 года - дата put-оферты (возможность предъявить бумаги к выкупу по номинальной стоимости). Это крайне привлекательный уровень доходности, учитывая защитный характер бизнеса и стабильную динамику финансовых показателей, хорошее кредитное качество эмитента, высокий кредитный спред на уровне более 500 б.п. (это привлекательный уровень премии за риск для эмитента из защитной отрасли)", - указывает Колбанов в материале.

"Азбука вкуса" - российская частная сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Управляющая компания - ООО "Городской супермаркет".

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