Рынок акций РФ утром превысил 3200п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидируют НОВАТЭК и Газпром

Москва. 2 июля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent поднялась к $86,8 за баррель); индекс МосБиржи превысил рубеж 3200 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3205,76 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1156,85 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 июля, составил 87,2972 руб. (+1,5492 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3,3%), "Газпрома" (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +1% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после обновления в мае максимальных отметок с начала года индекс МосБиржи в июне спустился в боковик с уровнями 3000-3300 пунктов.

"Мы полагаем, что до решения ЦБ РФ по ключевой ставке, индекс МосБиржи не выйдет за рамки данной боковой формации. Тем не менее, краткосрочно есть вероятность снижения к уровню 3000 пунктов как за счет дивидендных отсечек, так и страхов инвесторов по поводу рисков повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 26 июля", - считают эксперты.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, поводом для роста акций "Газпрома" стало заявление главы компании Алексея Миллера о том, что "Газпром" в 2027 году начнет поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту. Новость не очень убедительная для покупателей, поскольку до 2027 года утечет еще много воды, а текущая ситуация в "Газпроме" инвесторов совсем не радует, считает эксперт.

"Однако бумага в последнее время была сильно перепродана, чуть дороже 100 рублей она стоила в середине 2017 года. Поэтому даже этой новости оказалось достаточным, чтобы спровоцировать отскок. Первая техническая цель лежит в районе 137 руб.", - отметил Антонов.

Нефть Brent торгуется вблизи верхней границы зоны сопротивления $86-87 за баррель, где расположена еще одна преграда - сторона расходящегося треугольника. Так что теханализ подает мощный сигнал на открытие "коротких" позиций по нефти. Если этот сигнал окажется верным, то снижение котировок может быть сильным, что негативно отразится на российском рынке акций, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, после закрепления индекса МосБиржи выше 3180 пунктов рынок получил высокие шансы движения в район 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).

Рынок акций РФ получил повод для роста благодаря более высоким ценам на нефть, а также сохранению дивидендных ожиданий по многим эмитентам в преддверии закрытия реестров по выплатам позже в июле. "Мосбиржа" вечером во вторник опубликует объемы торгов за июнь, оценить которые будет особенно интересно после введения новых антироссийских санкций Запада и остановки биржевых торгов долларом и евро. В конце июня акции Мосбиржи начали восстановление от локальных минимумов, достигнутых после дивидендной отсечки, а ближайшие важные сопротивления для котировок расположены у 235 руб. и 238 руб. - стабилизация выше может говорить о возвращении как минимум к краткосрочному повышению, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3165-3225 пунктов. Последние дни прослеживается закономерность - сильно растут бумаги, которые в недавнем прошлом были хуже рынка. По этой причине в ближайшие торговые сессии лучше рынка могут быть акции "ВК" (MOEX: VKCO), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Норникеля", "Северстали" и "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR).

Главным событием начала недели выступает рост акций "Газпрома". Последние полтора месяца акции "Газпрома" были под сильным давлением, потеряв за это время порядка 30%. Поэтому рост не выглядит чем-то неординарным. В целом все бумаги нефтегазового сектора смогли подрасти, неплохо смотрелся также сектор металлургии и горной добычи, отмечает Головинов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,8% во главе с Nasdaq, который обновил исторический максимум (индекс вырос до 17879,3 пункта, рекорд обновлен в 21-й раз с начала года). Инвесторы оценивали статданные и следили за новостями из корпоративного сектора.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне опустился до 48,5 пункта с 48,7 пункта в мае, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,1 пункта.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в июне увеличилось до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованных в понедельник окончательных данных. Предварительно сообщалось, что июньское значение индекса составило 51,7 пункта, и эксперты не ожидали пересмотра данных.

Во вторник участники рынков ожидают выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, в среду - публикации протокола июньского заседания Федрезерва.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,4-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%).

Японский Nikkei 225 вырос третий день подряд вслед за ослаблением курса иены, что приводит к увеличению доходов компаний-экспортеров.

Потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило статуправление страны во вторник. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в мае и была минимальной за последние 11 месяцев. Эксперты не ожидали изменения темпов инфляции, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены сохраняют восходящий импульс после обновления накануне максимумов с конца апреля на фоне ожиданий роста спроса в условиях автомобильного сезона.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $86,82 за баррель (+0,3% и +1,9% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $83,58 за баррель (+0,3% и +2,3% в понедельник).

Также росту котировок накануне способствовали опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке. Израиль примет меры для того, чтобы остановить удары ливанского движения "Хезболла", если этого не сделает сам Бейрут, заявил в понедельник министр военного кабинета Израиля Бени Ганц.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,61 млрд рублей (из них 2,12 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,59 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 1,2 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").