Курс пары рубль/юань может временно превысить отметку 12 руб. во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может временно превысить отметку 12 руб. во вторник, а котировки Brent попробуют достичь уровня $87/барр., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль ослабился по итогам понедельника. После завершения налогового периода экспортеры сократили продажи валютной выручки, и объем торгов юанем вчера заметно снизился. Во вторник курс CNY/RUB подрос к 11,9 руб./юань. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях курс рискует на время превысить отметку в 12 руб./юань", - пишут эксперты.

Нефтяные цены в понедельник существенно выросли. По мнению аналитиков, помимо геополитического фактора, поддержку котировкам оказывает сезонно высокий спрос. Во вторник фьючерсы Brent торгуются у $86,7/барр. Если вечерние данные от API укажут на возобновление процесса сокращения запасов в США, цены на нефть попробуют достичь $87/барр., считают в банке.

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