Изменение ставки НДПИ существенно не повлияет на прибыли Распадской и Мечела - инвестбанк "Синара"

Изменение ставки НДПИ существенно не повлияет на прибыли "Распадской" и "Мечела", полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

"Профильные ведомства готовы согласовать увеличение пороговых цен, при превышении которых станет взиматься надбавка к НДПИ в 10% на коксующийся и энергетический уголь, - отмечает эксперт. - Базовый вариант - повышение относительно первой редакции законопроекта до $167/т для коксующегося и до $120/т для энергетического угля. Комментарий. Насколько мы понимаем, изначально обсуждались более низкие цены отсечения, поэтому инвесторы могут позитивно отреагировать на повышение. Сейчас средняя цена на коксующийся уголь на базисе FOB Дальний Восток составляет $145/т, что ниже предложенного порогового уровня. Мы не ожидаем, что изменение ставки НДПИ существенно скажется на прибылях "Распадской" и "Мечела", так как "Распадская" производит и продает лишь коксующийся уголь, а "Мечел" реализует весь энергетический уголь только на внутреннем рынке".

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