Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник, причем Nasdaq обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали статданные и следили за новостями из корпоративного сектора. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне опустился до 48,5 пункта с 48,7 пункта в мае, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 49,1 пункта.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в июне увеличилось до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованных в понедельник окончательных данных. Предварительно сообщалось, что июньское значение индекса составило 51,7 пункта, и эксперты не ожидали пересмотра данных.

Во вторник участники рынков ожидают выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, в среду - публикации протокола июньского заседания Федрезерва.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник показывают разнонаправленные изменения. Японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,12%. Значение индикатора увеличилось третий день подряд вслед за ослаблением курса иены, что приводит к увеличению доходов компаний-экспортеров. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК поднялся на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК снизился на 0,8%, несмотря на хорошие статданные. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром во вторник после обновления максимумов с конца апреля накануне. Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск увеличились на 0,23% - до $86,8 за баррель. В понедельник их цена выросла на 1,9%, достигнув максимальных с 30 апреля $86,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени прибавили в цене 0,14%, поднявшись до $83,5 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на 2,3% и составила $83,38 за баррель, что стало наивысшим значением с 26 апреля.

Трейдеры "спешат нарастить позиции до широко ожидаемого дефицита во втором полугодии", заявил MarketWatch управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. "Слухи о слабом спросе давили на цены, но от летней жары эти опасения испарились, - сказал он. - Автомобильные поездки и грузоперевозки, бронирования авиабилетов - все это демонстрирует хорошую динамику, причем не только в США, но и во всем мире".

Также росту нефтяных котировок накануне способствовали опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке. Израиль примет меры для того, чтобы остановить удары ливанского движения "Хезболла", если этого не сделает сам Бейрут, заявил в понедельник министр военного кабинета Израиля Бени Ганц.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 июля практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,659 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,006 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,28% и составил 104,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (29 июня - 1 июля) прибавил 0,36%, поднявшись до 904,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+2,17%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,82%) и "РЖД-28" (+0,63%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,41%), "Газпром капитал БО-04" (-0,28%) и "ЕвроХим-001P-08" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ред софт" завершило размещение выпуска 2-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка квартальных купонов была установлена на уровне 20,5% годовых на весь срок обращения.

ООО "ЭнергоТехСервис" увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 5 млрд рублей до 25 млрд рублей. Соответствующие изменения в программу 28 июня внесла Московская биржа. Кроме того, максимальный срок погашения бумаг в рамках программы увеличен с 10 до 15 лет, внесена возможность выплаты дополнительного дохода, а также эмитент допускает, что в рамках программы возможно размещение выпусков облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов "зеленые" облигации, социальные облигации, облигации устойчивого развития, инфраструктурные облигации, адаптационные облигации, облигации, связанные с целями устойчивого развития, и облигации климатического перехода. Программа биржевых бондов компании была зарегистрирована в ноябре 2019 года, в ее рамках размещены 5 выпусков облигаций на 2,7 млрд рублей.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 31-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

Технический дефолт по выплате 3-го купонного дохода облигаций ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) серии 001P-04 спустя 10 рабочих дней стал реальным. Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Компания разместила 5-летний выпуск облигаций на 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-20-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Длительность 1-го купонного периода составила 122 дня, 2-19-го купонов - 91 день, 20-го - 60 дней. По выпуску предусмотрена амортизация - 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в дату окончания 14-го купона и по 15% от номинала - в даты окончания 15-20-го купонов.