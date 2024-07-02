Вероятна боковая динамика рынка акций РФ в июле - "Солид Брокер"

Аналитики "Солид Брокер" прогнозируют боковую динамику рынка акций РФ в июле, говорится в комментарии.

"Индекс Мосбиржи в июне удержался выше 3100 пунктов, длинные ОФЗ, по всей видимости, "нащупали дно", а валютные торги переместились на внебиржевой рынок и на валютную пару юань-рубль, - констатируют эксперты. - На наш взгляд, большинство игроков в первой половине июля не будут предпринимать активных действий. Сейчас настал сезон дивидендных отсечек. Новые впрыски ликвидности придут на рынок только в конце июля. Там же должно состояться заседание ЦБ по ключевой ставке, после чего уже появится больше ясности касательно перспектив денежно-кредитной политики. Поэтому наиболее вероятно, что в июле мы будем наблюдать боковое движение рынков".

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