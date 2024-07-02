Nasdaq установил рекорд, Brent - $86,8 за баррель

Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq установил рекорд. Фондовые индексы Японии и Китая растут, Южная Корея и Австралия в минусе. Нефть растет с двухмесячных максимумов, Brent - $86,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник, причем Nasdaq обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали статданные и следили за новостями из корпоративного сектора.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне опустился до 48,5 пункта с 48,7 пункта в мае, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,1 пункта.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в июне увеличилось до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованных в понедельник окончательных данных. Предварительно сообщалось, что июньское значение индекса составило 51,7 пункта, и эксперты не ожидали пересмотра данных.

Во вторник участники рынков ожидают выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, в среду - публикации протокола июньского заседания Федрезерва.

Акции Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR) подорожали на 3,4%. Американская Boeing Co. (SPB: BA) договорилась о покупке этого своего поставщика, оценив стоимость компании в $8,3 млрд с учетом долга.

Капитализация Boeing повысилась на 2,6% несмотря на сообщения СМИ о том, что Минюст США требует от компании признать вину в сознательном обмане регуляторов. Претензии касаются ситуации с самолетами 737 MAX, в процессе эксплуатации которых произошло две авиакатастрофы с большим числом жертв.

Котировки бумаг Nio (SPB: NIO) (SPB: NIO) выросли на торгах в Нью-Йорке на 6,7% на данных, что этот китайский производитель электромобилей в июне увеличил поставки машин почти в два раза, до 21,2 тыс. Поставки за второй квартал подскочили в 2,4 раза, до 57,4 тыс.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,13% и составил 39169,52 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие на 3,3%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,27% - до 5475,09 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,83% и составил 17879,3 пункта. Индикатор в 21-й раз с начала года достиг рекордного в своей истории значения благодаря подъему акций таких ИТ-гигантов, как Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2,9%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+2%) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+2,2%).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник показывают разнонаправленные изменения.

Японский Nikkei 225 к 8:25 МСК вырос на 1%. Значение индикатора увеличивается третий день подряд вслед за ослаблением курса иены, что приводит к увеличению доходов компаний-экспортеров.

Лидерами подъема выступают акции транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha (+8,5%) и производителя шарикоподшипников Minebea Mitsumi (+7,3%).

Помимо этого дорожают бумаги банков, включая Mitsubishi UFJ (+3,5%), Sumitomo Mitsui (+1,5%) и Mizuho Financial (+1,8%), производителя потребительской электроники Sony (+1,6%), ритейлера одежды Fast Retailing (+1,8%), Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (+0,7%).

При этом цена акций Nextage упала более чем на 8% после того, как автодилер сообщил о снижении чистой прибыли в первом финполугодии, которое завершилось в мае, на 5% - до 5,4 млрд иен ($33,4 млн). Выручка увеличилась на 15% (до 265 млрд иен), однако расходы подскочили на 20%. Компания по-прежнему ожидает повышения чистой прибыли по итогам текущего фингода на 21%, выручки - на 18%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК поднялся на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Существенный рост показывают акции нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857), подорожавшие на 4,9% и 4,7% соответственно, а также девелоперов Longfor и China Resources Land - на 4,3% и 3,8% соответственно.

Помимо этого дорожают бумаги автопроизводителей, которые накануне сообщили о хороших продажах в июне, в том числе Li Auto (SPB: LI) - на 4,8%, XPeng (SPB: XPEV) - на 1,2%, Nio (SPB: NIO) - на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК снизился на 0,8% несмотря на хорошие статданные.

Потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило статуправление страны во вторник. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в мае и была минимальной за последние 11 месяцев.

Эксперты не ожидали изменения темпов инфляции, по данным Trading Economics.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics подешевели на 0,1%. Профсоюз компании объявил о проведении забастовки с 8 по 10 июля.

Котировки акций сталелитейной Posco снизились на 1,2%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 3,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,1% и 0,6% соответственно.

Кроме того, ушли вниз акции банков, включая Commonwealth Bank (-0,3%), Westpac Banking (-0,2%), ANZ (-0,3%).

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром во вторник после обновления максимумов с конца апреля накануне.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск увеличились на $0,2 (0,23%) - до $86,8 за баррель. В понедельник их цена выросла на $1,6 (1,9%), достигнув максимальных с 30 апреля $86,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени прибавили в цене $0,12 (0,14%) - до $83,5 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $1,84 (2,3%) и составила $83,38 за баррель, что стало наивысшим значением с 26 апреля.

Трейдеры "спешат нарастить позиции до широко ожидающегося дефицита во втором полугодии", заявил MarketWatch управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

"Слухи о слабом спросе давили на цены, но от летней жары эти опасения испарились, - сказал он. - Автомобильные поездки и грузоперевозки, бронирования авиабилетов - все это демонстрирует хорошую динамику, причем не только в США, но и во всем мире".

Также росту котировок накануне способствовали опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль примет меры для того, чтобы остановить удары ливанского движения "Хезболла", если этого не сделает сам Бейрут, заявил в понедельник министр военного кабинета Израиля Бени Ганц.