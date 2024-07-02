Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июнь (12:00 МСК);

- уровень безработицы еврозоны в мае (12:00 МСК);

- выступление главы ФРС США Пауэлла (16:30 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (16:30 МСК);

- число открытых вакансий JOLTS в США за май (17:00 МСК);

- "Мосбиржа" опубликует объемы торгов за июнь (17:30 МСК).

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