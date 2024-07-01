Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,6-12 руб. за юань на текущей неделе - "БКС МИ"

Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,6-12 рублей за юань, пара доллар/рубль - 84-87 руб./$1 на текущей неделе, волатильность курсов будет постепенно снижаться, а сокращение продаж валюты экспортерами усилит давление на рубль, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

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