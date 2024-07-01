Цены акций Kroger и Infinera, скорее всего, покажут рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Kroger Co. и Infinera, скорее всего, покажут рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Акции Kroger в пятницу прибавили в цене 1,1%. Сеть супермаркетов повысила квартальные дивиденды на 10% - до $1,28 на акцию. Мы считаем, что новость создает умеренно позитивный фон для котировок", - отмечают эксперты в обзоре.

"Стоимость акций Infinera в пятницу взлетела на 16%. Nokia покупает компанию за $2,3 млрд или $6,65 за акцию, что предполагает премию в 9,2% к закрытию пятницы. На наш взгляд, цена бумаги продолжит расти", - указывают аналитики.

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