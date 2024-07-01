Цена газа спот на TTF может уйти ниже $350/тыс. куб. м летом 2024г - "БКС МИ"

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах может опуститься ниже $350 за тысячу кубометров летом текущего года, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"Уровень газа в хранилищах по-прежнему значительно опережает типичные уровни для этой недели года (примерно на 14.4 п.п.). Учитывая, что темпы заполнения хранилищ примерно соответствуют историческим стандартам, мы ожидаем, что они будут заполнены на 90% в первую неделю-две августа и на 95% в последнюю неделю августа. В какой-то момент в указанный период, если не раньше, мы ожидаем, что европейские цены на газ окажутся под значительным давлением и опустятся ниже уровня в $350 за тысячу кубических метров", - пишет эксперт в комментарии.

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