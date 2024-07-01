Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем после завершения налоговых июньских выплат

Москва. 1 июля. Китайский юань повышается на Московской бирже днем в понедельник, рубль дешевеет на фоне завершившегося в пятницу налогового периода. Экспортеры перечислили в бюджет часть НДФЛ за июнь и часть НДС за первый квартал, а также налоги за май - страховые взносы, налог на прибыль, акцизы и НДПИ. Курс юаня составил 11,85 руб. в 15:00 мск, что на 11,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня к 15:00 мск на 83 копейки, до 87,74 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился также на 83 копейки, до 94,16 руб./EUR1.

Курс рубля сейчас более волатилен из-за подстройки к новой инфраструктуре, по мере завершения этого процесса ситуация нормализуется, считает советник председателя Банка России Ксения Юдаева. "Что касается курса, там, конечно, есть факторы достаточно высокой валютной выручки в моменте, которая продается, может быть, пониженного спроса на импорт", - объяснила Юдаева наблюдающееся укрепление курса рубля.

"Сейчас курс немножко более волатильный, он подстраивается к новой инфраструктуре, к новой фрагментации, которая на рынке произошла. Соответственно курс под нее подстраивается - он может быть более волатильным. Я думаю, что со временем ситуация нормализуется, курс опять станет менее волатильным, как мы с вами видели при таких изменениях структуры рынка в начале 2022 года", - сообщила Юдаева журналистам в рамках Летней макроэкономической школы.

Сколько времени займет подстройка, сейчас предсказать нельзя, отметила она. "Какое-то время займет. Я не думаю, что годы и даже в общем вряд ли много-много кварталов", - подчеркнула советник главы ЦБ.

Банк России в июле может повысить прогноз по инфляции на 2024 год и, возможно, по средней ключевой ставке. "С учетом факта - у нас факт (инфляция - ИФ) идет выше прогноза, соответственно, он (прогноз - ИФ) будет пересмотрен. Я думаю, что по инфляции и, возможно, по ставке. Судя по фактическим данным, она (инфляция - ИФ) идет выше, чем прогноз", - кроме того сообщила Юдаева. Отвечая на вопрос, когда годовая инфляция в РФ может достичь пика, она сказала: "Давайте дождемся нового прогноза и обсудим".

Оценить, начал ли реализовываться альтернативный сценарий с повышением ставки ЦБ, можно будет к следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля, отметила Юдаева. Это заседание будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза. Резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу будут размещены 7 августа. Она также подчеркнула, что еще достаточно времени для анализа поступающей информации.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год составляет 4,3-4,8%. Банк России ожидает, что она вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Средняя ключевая ставка на 2024 год, согласно апрельскому прогнозу ЦБ, составляет 15-16%, на 2025 год - 10-12%, на 2026 год - 6-7% (этот диапазон ранее оценивался как нейтральный).

ЦБ ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться к более высоким уровням на текущей неделе - в район 12 рублей за юань, полагает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Денис Попов.

"Полагаю, что спрос на валюту постепенно восстанавливается и уже на текущей неделе мы сможем увидеть движение курсовых котировок к более высоким уровням - в район 12 рублей за юань. Дополнительным фактором для движения в указанном направлении станет почти двукратное снижение Банком России с понедельника чистых ежедневных продаж юаней - с 8,1 млрд руб. до 4,7 млрд (за счет сокращения продаж ЦБ РФ до 8,4 млрд руб. в день во 2П24 (с 11,8 млрд руб. в I полугодии), а также текущих покупок валюты Минфином на 3,7 млрд руб. в день), - пишет аналитик в материале. - В понедельник активность экспортеров на валютном рынке снизится. Это сформирует условия для умеренного роста стоимости иностранной валюты и дальнейшего смещения курса в верхнюю часть текущего диапазона 11,5-12,1 руб. за юань".

Открывать спекулятивные позиции против национальной валюты пока еще рискованно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Волатильность на валютном рынке уменьшается, но в связи с отсутствием биржевых торгов долларом крупные спекулянты не могут сглаживать сильные всплески спроса или предложения валюты. В прошлом году в начале каждого месяца рубль по большей части дешевел, поскольку завершался налоговый период, и крупные экспортеры сокращали объемы предложения валюты. Однако сейчас экспортеры продают гораздо больше 90% заработанной валюты, и фактор налогового периода уже не играет на рынке значимой роли, - указывает эксперт в обзоре. - В ближайшее время курс рубля будет в основном зависеть от спроса на валюту со стороны импортеров, поскольку нет поводов для изменения объема притока валюты в страну. Несмотря на то, что рубль выглядит локально перекупленным, а монетарные власти будут предпринимать меры для его умеренного ослабления, открывать спекулятивные позиции против рубля пока еще рискованно".

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти днем в понедельник. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,75%, до $85,64 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,71%, до $82,1 за баррель.

С начала июня обе марки подорожали примерно на 6%, восстанавливаясь после падения месяцем ранее.

Цены на нефть поддерживаются сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, а также заявлениями представителей стран ОПЕК+ о том, что они готовы скорректировать свои планы по добыче в зависимости от ситуации на рынке.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на шесть и составило 479 единиц. Показатель снижается четыре недели подряд и обновил минимум с декабря 2021 года. Число газовых установок понизилось на одну и составило 97, что также является минимумом с 2021 года.

Цены на нефть Urals FOB в июне находились в диапазоне $67,5-67,7 за баррель по сравнению с $65,3-65,6 за барр. в мае, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились за месяц более чем на $1,5 за баррель и упали ниже $15 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в июне выросла до $82,4 за баррель по сравнению с $81,85 в мае.

Argus напоминает, что санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу. Основная часть нефти Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Urals стал более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов нефти из Ближнего Востока для китайских компаний. В Китае Urals конкурирует с сортами Arab Light и Iranian Light.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, по итогам июня составляет $67,58 за баррель. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD, поэтому для расчета НДПИ в июне будет браться цена Urals - $69,58 за баррель.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".

Банк России в понедельник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 412 млрд рублей (при лимите 830 млрд рублей и спросе 412 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.