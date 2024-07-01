Вероятно движение S&P 500 в диапазоне 5420-5500п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5420-5500 пунктов в течение торговой сессии понедельника при нейтральном балансе рисков, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаель Мкртчян.

"Внешний фон в целом умеренно позитивен, - отмечает эксперт. - Европейские индексы торгуются в зеленой зоне, а китайский CSI300 прибавляет 0,48%. Баланс рисков на сегодня оцениваем как нейтральный при внутридневной волатильности выше среднего на фоне большого количества публикуемых сегодня важных макроэкономических данных. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5420-5500 пунктов".

Эксперт подчеркивает, что в фокусе участников торгов 1 июля статистика индекса производственной активности (PMI) в США от S&P Global и ISM за июнь. "Пока индекс находится ниже 50 пунктов, он сигнализирует о снижении производственной активности, - напоминает Мкртчян. - Если результаты окажутся выше ожиданий, это может ослабить преобладающие в последние недели опасения инвесторов относительно устойчивости экономического роста и стимулировать покупку акций".

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