Индексация энерготарифов позволит ряду генерирующих компаний РФ повысить дивиденды - "БКС МИ"

Индексация регулируемых энерготарифов позволит ряду генерирующих компаний РФ повысить прибыли и, как следствие, дивидендные выплаты, полагает аналитик "БКС Мир инвестиции" ("БКС МИ") Дмитрий Булгаков.

Эксперт напоминает, что с 1 июля в РФ повышаются тарифы на газ (на 11,2%), на транспортировку по распределительным (на 9,1%) и магистральным (на 10,5%) сетям (оба вида сетей принадлежат ФСК "Россети").

"Индексация тарифов приведет к росту цен на электроэнергию для всех потребителей с 1 июля. Это первое крупное повышение цен на газ и сетевые тарифы за полтора года. В 2023 году тарифы на газ для энергетики не индексировались. Считает новость позитивной для эффективной генерации с низкими затратами на топливо: "РусГидро", "ТГК-1", "Юнипро", выборочно для "Интер РАО". Мы не считаем, что сама индексация приведет к пересмотру оценок в секторе, но рост прибыли позволит ряду компаний повысить дивиденды, а результаты за 2П24 будут в ряде случаев лучше, чем за 1П24", - отмечает Булгаков.

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