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01 июля 2024 года 12:51
Возобновление экспорта бензина в июле позитивно для вертикально интегрированных нефтяных компаний РФ - Альфа-банк
Возобновление экспорта бензина в июле позитивно для вертикально интегрированных нефтяных компаний РФ, и в первую очередь для таких экспортеров, как "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Роснефть", считает аналитик Альфа-банка Никита Блохин. "Правительство РФ разрешило экспортировать бензин в июле. При этом правительство не стало вводить временные ограничения на вывоз дизельного топлива, которые обсуждались на фоне увеличения объема его экспортных поставок со стороны участников топливного рынка, не участвующих в производстве этого вида топлива. Так, ранее Минэнерго РФ сообщило, что при участии Минфина, Минэкономразвития и Федеральной таможенной службы (ФТС) был разработан механизм, позволяющий не допустить экспорта дизельного топлива предприятиями, которые приобрели его на биржевых торгах. Новость в целом позитивна для всех вертикально интегрированных компаний сектора, однако от продления разрешения на вывоз бензина могут в первую очередь выиграть его экспортеры, а именно "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Роснефть" (они получат позитивный эффект в убывающем порядке)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЯНКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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