Котировки Brent, скорее всего, удержатся в понедельник в пределах $85-86/барр. - SberCIB

Котировки Brent, скорее всего, удержатся в понедельник в пределах $85-86 за баррель, а курс рубля может стабилизироваться на отметке 11,7 руб./юань, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Августовский фьючерс Brent в пятницу подорожал лишь на $0,02, до $86,41 за баррель, - напоминают эксперты инвестбанка. - Более активно торгующийся сентябрьский контракт подешевел на $0,26, до $85,00 за баррель, - рынок фиксировал прибыль по итогам второго квартала. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась, инфляция замедлилась - цены на нефть из-за этого не снижались. В понедельник утром Brent торгуется около $85,4 за баррель. В центре внимания сегодня - индексы производственной активности за июнь в США, еврозоне и Китае. По нашим прогнозам, котировки Brent в понедельник удержатся в интервале $85-86 за баррель".

Аналитики допускают, что в понедельник рубль останется около 11,7 за юань, и активность экспортёров в ближайшие дни будет ниже, чем на прошлой неделе, в связи с завершением налогового периода.

"Доходности ОФЗ в пятницу выросли на 12 базисных пунктов - новых значимых драйверов нет, - отмечается далее в комментарии SberCIB. - Министерство опубликовало план заимствований ОФЗ на третий квартал - он составил 1,5 трлн рублей. План на второй квартал был порядка 1 трлн рублей, его выполнили лишь наполовину. Хотя квартальный план носит скорее индикативный характер, рынок, вероятно, воспримет такой объявленный объём негативно. Доходности сегодня могут вырасти на несколько базисных пунктов".

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