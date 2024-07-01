Рубль утром слегка повышается к юаню на фоне дорожающей нефти и после пятничного падения

Москва. 1 июля. Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль подрастает в первый торговый день нового месяца и квартала на фоне дорожающей нефти и после падения по итогам пятничных торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,712 руб. (-2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Открывать спекулятивные позиции против национальной валюты пока еще рискованно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Волатильность на валютном рынке уменьшается, но в связи с отсутствием биржевых торгов долларом крупные спекулянты не могут сглаживать сильные всплески спроса или предложения валюты. В прошлом году в начале каждого месяца рубль по большей части дешевел, поскольку завершался налоговый период, и крупные экспортеры сокращали объемы предложения валюты. Однако сейчас экспортеры продают гораздо больше 90% заработанной валюты, и фактор налогового периода уже не играет на рынке значимой роли, - указывает эксперт в обзоре. - В ближайшее время курс рубля будет в основном зависеть от спроса на валюту со стороны импортеров, поскольку нет поводов для изменения объема притока валюты в страну. Несмотря на то, что рубль выглядит локально перекупленным, а монетарные власти будут предпринимать меры для его умеренного ослабления, открывать спекулятивные позиции против рубля пока еще рискованно".

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск увеличились на 0,74% - до $85,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра прибавили в цене 0,77% - до $82,16.

В июне Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 5,9%.

В Атлантике начался сезон ураганов, и трейдеры следят за тем, как они могут отразиться на торговле нефтью в США. Приближаясь с юго-востока к Карибским островам, ураган "Берил" усилился до четвертой категории, пишет Associated Press.