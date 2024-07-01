Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы за июнь (10:55-11:30 МСК);

- предварительный индекс потребительских цен Германии за июнь (15:00 МСК);

- окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США PMI за июнь (16:45 МСК);

- окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за июнь (17:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (22:00 МСК);

- в РФ прекращается программа массовой льготной ипотеки;

- акции "Россети Ленэнерго" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год.

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