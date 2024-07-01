.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 84-88 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
.
01 июля 2024 года 10:17
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 84-88 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Вероятно укрепление рубля до 84-88 руб./$1 ввиду окончания периода налоговых платежей и сокращения балансирующих операций со стороны ЦБ, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "После окончания периода налоговых выплат, на текущей неделе рубль может найти поддержку, например, в виде старта периода выплат дивидендов компаниями, что, в свою очередь, может потребовать от экспортеров дополнительных продаж валютной выручки, - пишет эксперт. - Также на стороне рубля все еще будут выступать растущие нефтяные котировки. ЦБ РФ проводит операции, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в связи с чем сообщил об объемах проводимых операций на внутреннем валютном рынке c 1 июля по 28 декабря 2024 года. Сокращение балансирующих операций со стороны ЦБ может также вести к укреплению рубля. При этом, поддерживать рубль продолжит и сокращение требований к экспортерам в части обязательной продажи валютной выручки. Таким образом, пока еще невысокий спрос на валюту со стороны импортеров, с одной стороны, будет противовесом снижению предложений, с другой стороны". Вероятный торговый диапазон на ближайшие дни, по мнению Тимошенко, составляет 84-88 руб./$1 и 91-95 руб./EUR1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
02 июля 2024 года 10:25
Изменение ставки НДПИ существенно не повлияет на прибыли "Распадской" и "Мечела", полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. "Профильные ведомства готовы согласовать увеличение пороговых цен, при превышении которых станет взиматься надбавка к НДПИ в 10% на коксующийся и... читать дальше
.02 июля 2024 года 10:14
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 2 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.02 июля 2024 года 10:05
Целевой диапазон на вторник для пары рубль/юань составляет 11,8-12,1 рубля за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Курс юаня в понедельник продолжил уверенно повышаться второй день подряд и поднялся к отметке 11,9 руб., -... читать дальше
.02 июля 2024 года 09:47
Рынок ОФЗ, скорее всего, продолжит консолидацию в отсутствие факторов для снижения доходностей, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Боковое движение рынка ОФЗ в понедельник продолжилось - доходность индекса гособлигаций RGBI... читать дальше
.02 июля 2024 года 09:32
Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq установил рекорд. Фондовые индексы Японии и Китая растут, Южная Корея и Австралия в минусе. Нефть растет с двухмесячных максимумов, Brent - $86,8 за баррель. читать дальше
.02 июля 2024 года 09:32
Аналитики "Солид Брокер" прогнозируют боковую динамику рынка акций РФ в июле, говорится в комментарии. "Индекс Мосбиржи в июне удержался выше 3100 пунктов, длинные ОФЗ, по всей видимости, "нащупали дно", а валютные торги переместились на внебиржевой рынок и на валютную пару юань-рубль, -... читать дальше
.02 июля 2024 года 09:15
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июнь (12:00 МСК); - уровень безработицы еврозоны в мае (12:00 МСК); - выступление главы ФРС США Пауэлла (16:30... читать дальше
.01 июля 2024 года 19:45
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3185п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме и ослаблении рубля
Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (сентябрьская Brent превысила $86 за баррель); индекс МосБиржи поднялся выше 3185 пунктов (уровень 2-недельной давности) во главе с бумагами "Газпрома" (+3,1%) и "Сургутнефтегаза" (+2,8%) на фоне ослабления рубля. читать дальше
.01 июля 2024 года 19:15
Москва. 1 июля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль ослабел на фоне завершившегося в пятницу налогового периода. Экспортеры перечислили в бюджет часть НДФЛ за июнь и часть НДС за первый квартал, а также налоги за май - страховые взносы, налог на прибыль, акцизы и НДПИ. Курс юаня составил 11,88 руб. в 19:00 мск, что на 14,1 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.01 июля 2024 года 19:10
Москва. 1 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. читать дальше
.01 июля 2024 года 19:07
Ключевые факторы на стороне умеренного ослабления рубля, считают аналитики Райффайзенбанка. "Курс рубля в последние дни консолидируется вблизи значений в 85-86 руб./$1, стабильно оставаясь на несколько рублей крепче уровней до введения последнего санкционного пакета США. Однако мы полагаем, что... читать дальше
.01 июля 2024 года 18:36
"Финам" установил целевую цену акций iShares Silver Trust на уровне $29,5 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 11% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы ожидаем в текущем году продолжения роста цены на... читать дальше
.01 июля 2024 года 17:51
Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,6-12 рублей за юань, пара доллар/рубль - 84-87 руб./$1 на текущей неделе, волатильность курсов будет постепенно снижаться, а сокращение продаж валюты экспортерами усилит давление на рубль, считают аналитики "БКС Мир инвестиций"... читать дальше
.01 июля 2024 года 17:24
Котировки акций Kroger Co. и Infinera, скорее всего, покажут рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Акции Kroger в пятницу прибавили в цене 1,1%. Сеть супермаркетов повысила квартальные дивиденды на 10% - до $1,28 на акцию. Мы считаем, что новость создает... читать дальше
.01 июля 2024 года 16:50
Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах может опуститься ниже $350 за тысячу кубометров летом текущего года, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит. "Уровень газа в хранилищах по-прежнему значительно опережает типичные уровни для этой недели года (примерно на 14.4... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.