Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 84-88 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Вероятно укрепление рубля до 84-88 руб./$1 ввиду окончания периода налоговых платежей и сокращения балансирующих операций со стороны ЦБ, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"После окончания периода налоговых выплат, на текущей неделе рубль может найти поддержку, например, в виде старта периода выплат дивидендов компаниями, что, в свою очередь, может потребовать от экспортеров дополнительных продаж валютной выручки, - пишет эксперт. - Также на стороне рубля все еще будут выступать растущие нефтяные котировки. ЦБ РФ проводит операции, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в связи с чем сообщил об объемах проводимых операций на внутреннем валютном рынке c 1 июля по 28 декабря 2024 года. Сокращение балансирующих операций со стороны ЦБ может также вести к укреплению рубля. При этом, поддерживать рубль продолжит и сокращение требований к экспортерам в части обязательной продажи валютной выручки. Таким образом, пока еще невысокий спрос на валюту со стороны импортеров, с одной стороны, будет противовесом снижению предложений, с другой стороны".

Вероятный торговый диапазон на ближайшие дни, по мнению Тимошенко, составляет 84-88 руб./$1 и 91-95 руб./EUR1.

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