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01 июля 2024 года 09:52

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, высказывания руководства центрального банка и новости компаний. Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 68,2 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение стало минимальным с ноября 2023 года. Предварительно сообщалось о падении индекса до 65,6 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 65,8 пункта.

Расходы населения страны в мае выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Доходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты в среднем ожидали повышения расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в апреле расходы американцев выросли на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце не изменился относительно апреля (после пяти месяцев роста) и увеличился на 2,6% в годовом выражении. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков. Ключевой для Федеральной резервной системы (ФРС) индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае повысился на минимальные с ноября 2023 года 0,1% относительно апреля и на минимальные с марта 2021 года 2,6% в годовом выражении, также совпав в обоих случаях с прогнозами рынка. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,7%.

Денежно-кредитная политика (ДКП) Федрезерва справляется с задачей замедления инфляции, хотя, возможно, и не так быстро, как надеются потребители, сказала в пятницу президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли. "Очень трудно, взглянув на какой-то показатель, не понять, что ДКП работает", - заявила она в интервью CNBC. "Рост экономики замедляется, расходы замедляются, рынок труда замедляется, инфляция снижается. Вот так работает политика, - отметила Дейли. - То, что на все это уходит больше времени, чем нам всем хотелось бы, разумеется, не значит, что она не работает".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник меняются без единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,12%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился на 0,6%. Биржи Гонконга закрыты в связи с праздником. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК прибавил 0,06%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник. Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК увеличились на 0,65% - до $85,55 за баррель. В пятницу их цена выросла на 0,3%, достигнув $85 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи с утра прибавили в цене также 0,65% - до $82,07. В пятницу стоимость этих контрактов снизилась на 0,2% и составила на закрытие сессии $81,54 за баррель.

В июне Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 5,9%. В Атлантике начался сезон ураганов, и трейдеры следят за тем, как они могут отразиться на торговле нефтью в США. Приближаясь с юго-востока к Карибским островам, ураган "Берил" усилился до четвертой категории, пишет Associated Press. "Это очень опасная ситуация", - заявляет американская Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC). По ее прогнозам, "Берил" вызовет штормовой прилив и из-за скорости ветра будет представлять угрозу для жизни.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 июня снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,918 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,926 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,16% и составил 104,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,18%, поднявшись до 901,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-32" (+1,46%), "Новотранс-001Р-03" (+0,95%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,92%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-19" (-1,33%), "ДОМ.РФ-001Р-02R" (-1,14%) и "РЖД-28" (-0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций серии БО-П-26 объемом 3 млрд рублей. Компания установила ставку 1-13-го квартальных купонов на уровне 18,5% годовых. По окончании 13-го купона - примерно через 3,2 года (в сентябре 2027 года) - предусмотрена оферта.

ООО "Новые технологии" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,18% займа на 661,752 млн рублей. Размещение выпуска продолжалось с марта текущего года. Ставка ежемесячного купона до оферты через 2 года уставлена на уровне 15,85% годовых.

ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 105 базисных пунктов. Купоны по выпуску плавающие и квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 июня. Техразмещение запланировано на 5 июля.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" 2 июля начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Кроме того, будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов.

АО "Аэрофьюэлз" 18 июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей. Купоны по выпуску будут квартальными и переменными, ориентир - спред не выше 350 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ. Техразмещение запланировано на 23 июля. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы.

ПАО НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установило ставку 11-20-го купонов облигаций серии 002Р-08 на уровне 9% годовых. Десятилетний выпуск облигаций на 25 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке полугодового купона 7,95% годовых до оферты с исполнением 11 июля 2024 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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