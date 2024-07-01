"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Edison International с прогнозной ценой $80,4

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Edison International с прогнозной стоимостью на уровне $80,4 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Главные драйверы роста эмитента связаны с Калифорнией: крупнейший по размеру ВВП штат остается флагманом прогрессивной климатической политики и оказывает активную поддержку энергопереходу. Данные процессы позитивны для эмитента, однако несут и значительные вызовы, связанные с необходимостью реализации крупных инвестпроектов по модернизации и расширению электросетей в регионе, известном своей высокой пожароопасностью", - указывает эксперт.

Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг. Главным подразделением компании является Southern California Edison (SCE), преимущественно занимающееся распределением и сбытом электроэнергии на территории около 130 тыс. кв. км в Южной Калифорнии.

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