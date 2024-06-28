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28 июня 2024 года 19:55

Рынок акций РФ на неделе подрос в рамках коррекции, сохраняя волатильность из-за укрепления рубля

Рынок акций РФ на неделе подрос в рамках коррекции после 2-недельного снижения из-за новых западных антироссийских санкций, при этом сохранив повышенную волатильность вместе с рублем, который вновь укрепился из-за падения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, налогового периода и сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 3150 пунктов, а индекс РТС поднимался к уровню месячной давности благодаря укреплению рубля.

В период с 24 по 28 июня индекс МосБиржи вырос на 1,3% и составил 3154,36 пункта, индекс РТС прибавил 3,9% и достиг 1158,85 пункта на фоне роста августовской нефти Brent до $86,42 за баррель (+1,5%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился до 85,748 руб./$1 (-2,21 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок и новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза, сдерживающим фактором выступила подросшая нефть (Brent поднялась к $86 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже рубежа 3100 пунктов на фоне укрепления рубля; лидерами снижения выступили бумаги самой "Мосбиржи" (-4,1%) и "Совкомфлота" (-3,4%), подросли бумаги Московского кредитного банка (+4,6%).

Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций введет запрет на перегрузку в портах союза российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщил Совет ЕС. Также Евросоюз ужесточил экспортный контроль в отношении еще 61 организации, в том числе компаний, расположенных в КНР, Турции, ОАЭ.

Кроме того, ЕС уточнил детали регулирования в отношении российских алмазов и бриллиантов. В частности, санкции не распространяются на бриллианты, которые находились на территории ЕС или третьей страны (но не России) или были огранены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы. Евросоюз продлит переходный период до вступления в силу механизма отслеживания импорта необработанных и полированных природных алмазов до 1 марта 2025 года, сообщила Еврокомиссия.

Совет директоров "Транснефти" (+0,3%, до 1556 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в общей сумме 128,5 млрд рублей, или 177,20 руб. на одну акцию каждого типа (отсечка реестра для выплат состоится на 20-й день после утверждения ГОСА.

Поддержку ценам на нефть оказало усиление напряженности на Ближнем Востоке. В частности, Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-20,4%) после известий, что на прошедшем 19 июня собрании акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, а прибыль в размере 493,607 млн рублей оставить нераспределенной.

Во вторник рынок акций РФ после утренней нисходящей коррекции развернулся вверх и к закрытию вышел в "плюс" на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торговалась вблизи $85,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3110 пунктов во главе с "префами" "Мечела" (+4%) и бумагами ВТБ (+3,9%).

Лидерами снижения выступили акции компании Polymetal (-11,9%), которая объявила о смене названия на Solidcore Resources и подала заявку на делистинг с Мосбиржи с просьбой установить последний день торгов на 30 сентября (окончательная дата может отличаться, ее объявит биржа). Решение о делистинге совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США против Мосбиржи. Акционеры Solidcore, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на Мосбирже на бумаги, торгуемые на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).

Бумаги "Селигдара" (-2,6%) оказались под давлением после новостей о домашнем аресте до 23 августа главы холдинга и компании "Русские фонды" Константина Бейрита, задержанного по делу о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении бывшего первого замгендиректора "ФосАгро" Евгения Новицкого.

ПАО "Южуралзолото" (-3,3%) в ходе размещения бумаг привлекло 8 млрд рублей и увеличило free float с 6% до 10,1%. Привлеченный объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга "Московской биржи", а также повышает вероятность добавления акций в индекс IMOEX, сообщила компания. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки компании.

В среду рынок акций РФ сохранил умеренный оптимизм на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть (Brent опускалась ниже $85 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше рубежа 3150 пунктов, в лидерах роста выступили акции ВТБ (+6,5%), аутсайдерами - акции Polymetal (-2,1%) из-за решения компании уйти с Мосбиржи.

Нефть подешевела на фоне вышедшей статистики Минэнерго США, показавшей недельный рост запасов сырья (выросли резервы нефти и бензина, при прогнозах снижения).

В четверг рынок акций РФ после локальной нисходящей коррекции отыграл потери и вернулся к росту вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась до $86 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи закрепился выше 3150 пунктов после утреннего отката в район 3120 пунктов, индекс РТС на закрытие сессии подскочил в район 1170 пунктов - уровню месячной давности за счет укрепления рубля (официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,84 рубля).

Лидировали в росте бумаги ПАО "Полюс" (+1,5%) и Сбербанка (+1,2%), также отскочил вверх Polymetal (+0,6%) после 2-дневного падения из-за решения компании получить делистинг с Мосбиржи.

Банк России сообщил, что во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день.

Акционеры "Татнефти" (+0,5%) на повторном годовом собрании одобрили финальные дивиденды за 2023 год в размере 25,17 руб. на акцию (сумма выплат составит 87,88 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 руб. на бумагу) с отсечкой реестра 9 июля. Акционеры ПАО "МТС" (+0,9%) на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2023 год в размере 35 рублей на обыкновенную акцию, отсечка реестра - 16 июля. Акционеры ПАО "Россети Московский регион" (+1,5%, до 1,297 рубля) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 0,14282 рубля на бумагу (дивдоходность составляет порядка 11% годовых), с закрытием реестра 5 июля.

Давление на мировые рынки акций оказывали сочетание слабых статданных, отсутствие масштабных экономических стимулов и ясных прогнозов для денежно-кредитной политики. Так, например, член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила о том, что регулятору, возможно, придется снова повышать базовую процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится.

В четверг Минторг США в своей финальной оценке улучшил рост ВВП США в I квартале до 1,4% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался в районе 3150 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips на фоне подросшей нефти (августовская нефть Brent в день экспирации фьючерсов торговалась в районе $86,5 за баррель), прекращения укрепления рубля на внебиржевых торгах и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок. Лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+4,7%).

Чистая прибыль ВТБ (-1,2%) по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до 30 млрд рублей, сообщил банк в отчете. В целом за пять месяцев прибыль ВТБ составила 233,4 млрд рублей, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во "втором эшелоне" упали после отсечки на бирже дивидендов акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-14,1%, до 0,2929 рубля; выплаты за 2023 год составят 0,0388 рубля на акцию).

В США в пятницу вышла неплохая статистика по потребительской инфляции в США, которая подогрела ожидания снижения осенью ставки Федрезерва. Ценовой индекс расходов на личное потребление, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов (PCE Core), в мае сократился до 2,6% г/г, что совпало с ожиданиями. В апреле рост PCE Core составил 2,7% г/г.

В период 24-28 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции SFI (+9%), ВТБ (+8%), "Сургутнефтегаза" (+6%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-16%), ПАО "Софтлайн" (-10%), "Селигдара" (-10%).

Рынок акций РФ в первую неделю июля сохранит повышенную волатильность, реагируя на динамику валютного курса доллара, корпоративные события и возможные санкционные новости. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3100-3200 пунктов, для индекса РТС - 1120-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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