Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 28 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на некоторое снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней слегка сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали боковую динамику в ожидании публикации в США новой порции макроэкономической статистики.

При этом опубликованные в Соединенных Штатах во вторник данные оказались неоднозначными. Так, индекс потребительского доверия в США в июне составил 100,4 пункта, говорилось в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В мае, согласно пересмотренным данным, значение индекса составило 101,3 пункта, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что июньский индекс составит 100 пунктов.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в апреле вырос 10-й месяц подряд, на 7,2% в годовом выражении. Индикатор обновил исторический максимум и достиг 424,3 пункта. Темпы роста замедлились по сравнению с 7,5% в марте, однако аналитики прогнозировали падение до 6,9%. Значение апрельского индекса относительно предыдущего месяца повысилось на 1,4% после роста на 1,6% в марте.

В середине недели на рынке базовых активов доминировали умеренно негативные настроения, в то время как в четверг котировки US Treasuries, напротив, умеренно подросли и отыграли снижение предыдущего дня. При этом сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Продажи новых домов в США в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за полгода. Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698 тыс. новостроек (рост на 2,1%), а не 634 тыс. (снижение на 4,7%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 640 тыс., то есть на 1% с ранее объявленного апрельского уровня. Продажи новостроек в мае были на 16,5% ниже, чем в том же месяце 2023 года. Медианная цена нового дома в США в прошлом месяце составляла $417,4 тыс. по сравнению с $421,2 тыс. год назад и $417,9 тыс. в апреле этого года.

Член совета управляющих американского ЦБ Лиза Кук заявила, что Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда. "Сроки любой такой корректировки будут зависеть от динамики экономических данных и того, что они подразумевают в плане перспектив экономики и баланса рисков", - добавила она. Вместе с тем член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила о том, что регулятору, возможно, придется снова повышать процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится.

Американская экономика в первом квартале выросла на 1,4% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%. Аналитики также прогнозировали пересмотр до 1,4%. В свою очередь количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. и составило 233 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 239 тыс., а не 238 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали уменьшения до 236 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июня, увеличилось на 18 тыс. - до 1,839 млн. Это самый высокий уровень с ноября 2021 года.

В последний день недели котировки US Treasuries вновь перешли к снижению на фоне публикации в США новой порции макроэкономической статистики; при этом колебания цен российских еврооблигаций вновь не выходили за рамки бокового диапазона.

Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 68,2 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение стало минимальным с ноября 2023 года. Предварительно сообщалось о падении индекса до 65,6 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 65,8 пункта. В июне прошлого года значение индикатора находилось на отметке 64,2 пункта.

Расходы населения США в мае выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты в среднем ожидали повышения расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в апреле расходы американцев выросли на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце не изменился относительно апреля (после пяти месяцев роста) и увеличился на 2,6% в годовом выражении. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков. В апреле индикатор вырос на 0,3% и 2,7% соответственно. Ключевой для ФРС индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае повысился на минимальные с ноября 2023 года 0,1% относительно апреля и на минимальные с марта 2021 года 2,6% в годовом выражении, также совпав в обоих случаях с прогнозами рынка. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,7%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю всего на 0,09%, до 70,7% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 8,97% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 0,19% - до 57,89% от номинала (его доходность не изменилась и составила 9,55% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене за пять дней на 0,02% - до 70,35% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 8,8% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году прибавили в стоимости 0,05%, подорожав до 79,6% от номинала (их доходность увеличилась на 15 базисных пунктов - до 16,56% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за неделю на 0,45%, подешевев до 74,17% от номинала (доходность выросла на 27 базисных пунктов, составив 14,43% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,16%, до 69,22% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 13,05% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 0,2% - до 67,06% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.