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28 июня 2024 года 19:42

Рубль в пятницу упал в паре с юанем в рамках коррекции после роста в течение значительной части недели

Москва. 28 июня. Китайский юань скорректировался вверх после роста значительную часть недели на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль опустился после завершения июньского перечисления в бюджет налоговых выплат и в рамках ребалансировки позиций в последний день квартала.

Единый день уплаты налогов в июне пришелся на пятницу, 28 июня. В этот день компании должны были перечислить в бюджет часть НДФЛ за июнь и часть НДС за первый квартал. Кроме того, они уплатили налоги за май - страховые взносы, налог на прибыль, акцизы и НДПИ.

Курс юаня составил 11,73 руб. в 19:00 мск, что на 20,09 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 78,4 копейки, до 85,748 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,431 рубля, до 92,4184 руб./EUR1.

Евросоюз в пятницу включил в санкционные списки российскую транспортную компанию "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN), а также пять физических и юридических лиц из России в связи с ситуацией на Украине, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Так, под санкции, в частности, подпал гендиректор "Трансконтейнера" Михаил Концерев.

Помимо прочего, санкции ввели против российской фирмы по оказанию финансовых услуг ООО "Титул" и ее владельца Дмитрия Белоглазова.

В списках оказались также АО "Илиадис" и Rasperia Trading Limited.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае 2024 года уменьшился на 2 млрд руб., или на 0,1%, до 1,392 трлн рублей, сообщил в пятницу ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в мае увеличился на 111 млрд рублей, или на 0,5%, до 20,596 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в мае осталась на уровне 6,8%. Значение этого показателя на 1 июня минимальное с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В январе-мае 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 91 млрд рублей, или на 6,1%, с 1 трлн 483 млрд рублей, после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.

"Рубль после позитивного старта резко подешевел к юаню, который приближался к 11,8 руб. Однако вскоре российская валюта стала быстро восстанавливаться и вышла в небольшой плюс к китайской, снизившейся до 11,45 руб. Удержаться на положительной территории рублю не удалось. Во второй половине торгов российская валюта быстро сдала позиции и вернулась к дневным минимумам в паре с юанем. Налоговый период заканчивается, пик фискальных платежей приходится на сегодняшний день. Поэтому уже должно было начаться более или менее устойчивое ослабление рубля, но этого пока не происходит. Поддержку рублю может оказывать сохранение серьезных проблем с импортом, в том числе с международными платежами за него из-за санкций и геополитики. Правда, эти же причины ограничивают и экспорт в количественном выражении, что в более долгосрочной перспективе способно сокращать поступление иностранной валюты в страну. В то же время импорт может постепенно восстанавливаться по мере нахождения компаниями альтернативных товарно-денежных каналов внешней торговли", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"На текущей неделе рубль укреплялся благодаря подготовке к налоговому периоду. Кроме того, на валютном рынке, вероятнее всего, сохраняются дисбалансы, обусловленные санкциями против МосБиржи. На следующей неделе после завершения налоговых платежей курс национальной валюты может перейти к ослаблению. Ожидаем, что курс юаня в течение недели будет находиться в коридоре 11,5-12 руб. Дополнительным фактором среднесрочного ослабления рубля может стать уменьшение объема продажи валюты Банком России. В первом полугодии для зеркалирования инвестирования средств ФНБ Банк России ежедневно продавал валюту в объеме 6,24 млрд руб. Во втором полугодии объем таких операций сократится до 2,87 млрд руб./день, в результате на валютный рынок может поступить на $4 млрд меньше", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются вечером в пятницу. Трейдеры оценивают свежие данные об инфляции в США, которые могут повлиять на уровень процентных ставок в стране.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросли на 0,09% - до $86,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились в цене на 0,13% - до $81,63.

Ключевой для Федеральной резервной системы индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае повысился на минимальные с ноября 2023 года 0,1% относительно апреля и минимальные с марта 2021 года 2,6% в годовом выражении, совпав в обоих случаях с прогнозами рынка. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,7%.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 июня уменьшилась на 9 базисных пунктов, до 15,51% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца остались на прежнем уровне - 15,82% и 16,1% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 16,34% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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