Рынок акций РФ в пятницу консолидировался выше 3150п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне стабилизации нефти (нефть Brent в день экспирации августовских фьючерсов торговалась в районе $86,5 за баррель), прекращения укрепления рубля на внебиржевых торгах и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, подогретых статистикой о потребительской инфляции в США. Индекс МосБиржи закрепился выше 3150 пунктов, лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля. За первое полугодие индекс МосБиржи прибавил 1,8%, индекс РТС вырос на 7%.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+4,7% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) в пятницу не изменились, цена на закрытие составила 116 рублей за штуку.

Поставки российского газа в КНР по "дальневосточному" маршруту начнутся в 2027 году, подтвердил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, комментарий которого распространила компания. "В 2027 году будет запущен "дальневосточный" маршрут на 10 млрд куб. м газа в год. С выходом "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай", - сказал он.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до 30 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. В целом за пять месяцев прибыль ВТБ составила 233,4 млрд рублей, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акционеры "Магнита" на годовом собрании утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в размере 412,13 рубля на бумагу, сообщила компания.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций провел пятницу в смешанной динамике "фишек". Индекс МосБиржи двигался с оглядкой на курс рубля, который оставался волатильным, а после объявления ЦБ РФ о росте официального курса доллара просел валютный индекс РТС. Помимо валютных "качелей", покупательскую активность могло сдерживать приближение выходных. При этом позитивная ценовая картина в сырьевых активах, в том числе в нефти, послужила фактором поддержки.

Китайские биржи завершили день преимущественно в умеренном "плюсе", в Европе и США покупатели также были немного активнее продавцов. Данные по потребительской активности на американском рынке за май вышли в соответствии с ожиданиями.

В понедельник председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. В начале торговой пятидневки выйдут индексы деловой активности PMI в производственном секторе Китая, еврозоны и США. На будущей неделе можно ожидать продвижения индекса МосБиржи к 3200 пунктам. Поспособствовать этому могло бы ослабление рубля на фоне завершения налогового периода и принятых за последнее время властями мер по приведению курса рубля к экономически обоснованным уровням. Прогноз по индексу МосБиржи на 1 июля - 3100-3200 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций на завершающейся неделе скорректировался вверх после двух недель снижения, индекс МосБиржи удержался выше отметки 3150 пунктов. Локальная коррекция обусловлена продолжающимся ростом на рынке нефти, а также возросшим спросом на подешевевшие активы. В целом динамика российского рынка определяется укреплением рубля, а также жесткой монетарной политикой ЦБ РФ.

В июле состоится очередное заседание Банка России, и регулятор может повысить ставку сразу на 200 б.п., считает эксперт. На этом фоне снижение рынка акций может возобновиться, однако оно будет частично компенсировано притоком ликвидности от выплаченных дивидендов. Среди негативных моментов для рынка акций также можно выделить дивидендные "гэпы" после отсечек, отметил эксперт.

На следующей неделе инвесторы будут следить за динамикой ВВП, данными по объему розничных продаж и уровню безработицы. Динамика данной статистики дает понимание о потребительской инфляции. Нефть Brent на этой неделе выбралась вверх из диапазона $83,5-85,5 за баррель, динамику цен определяла геополитика, действующая политика ОПЕК+, а также позитивная статистика из США. Текущий конфликт между Израилем и "Хезболлой" в случае дальнейшей эскалации может затронуть и другие страны, в частности, такого крупного игрока на рынке нефти, как Иран, полагает Федосов.

В пятницу в США вышла неплохая статистика по потребительской инфляции в США, которая подогрела ожидания скорого снижения ставки Федрезерва. Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в мае сократился до 2,6% г/г, что совпало с прогнозами аналитиков, отметил представитель УК "Первая".

Ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ "Финам" Зарина Саидова также отмечает преобладание на мировых фондовых рынках в пятницу позитивной динамики индексов, а опубликованный в США индекс расходов на личное потребление за май показал ослабление инфляционного давления, что может повысить вероятность понижения ставки ФРС позднее в этом году.

На рынке акций РФ индекс МосБиржи ранее пробил на дневном графике краткосрочный нисходящий тренд и сохраняет потенциал укрепления в краткосрочной перспективе, ближайшее сопротивление расположено на отметке 3255 пунктов, считает Саидова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи продолжает двигаться вслед за рублем, причем динамика последнего малопрогнозируема. После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже число крупных валютных спекулянтов значительно сократилось, и теперь уже некому сглаживать сильные колебания рубля, когда на него появляется значительный спрос, или когда на торги выставляются большие объемы долларов и юаней. Во втором полугодии Банк России снизит объем продаж юаней в рамках зеркалирования прошлых расходов ФНБ с 11,8 млрд до 8,4 млрд руб. в день в эквиваленте. На курс рубля это никак не повлияет, считает эксперт.

Курс рубля в дальнейшем в основном будет зависеть от спроса со стороны импортеров, поскольку особых изменений в объеме притока валюты не ожидается, полагает он.

Нефть Brent подошла к зоне сопротивления $86-87 за баррель. Здесь проходит сторона очень опасной фигуры "расходящийся треугольник", выход из которого обычно бывает вниз. В таких условиях покупать нефть очень рискованно, полагает Антонов.

Игроки могут разогреть акции Сбера в район 350-370 руб. к отсечке реестра под дивиденды. Однако чем более дорогой Сбер "перевалит" через отсечку, тем дольше будет закрываться дивидендный "гэп" и тем сильнее он может быть, считает Антонов.

В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,01%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX вырос на 0,1%, FTSE и CAC 40 просели на 0,3-0,6%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,3% во главе с Nasdaq).

Накануне в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Кандидаты в президенты удивили рынки тем, что не фокусировались слишком сильно на критике Китая, пишет Trading Economics.

По данным Минторга США, расходы населения в мае выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали повышения расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%.

Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в США в мае повысился на минимальные с ноября 2023 года 0,1% относительно апреля и на минимальные с марта 2021 года 2,6% в годовом выражении, совпав в обоих случаях с прогнозами рынка. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,7%. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции.

Тем временем, индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 68,2 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение стало минимальным с ноября 2023 года. Предварительно сообщалось о падении индекса до 65,6 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал пересмотр до 65,8 пункта.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены замедлили рост, подогретый ранее опасениями разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ожиданиями традиционного повышения спроса на бензин в США в условиях высокого автомобильного сезона.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $86,42 за баррель (+0,1%), августовская цена WTI - $81,52 за баррель (-0,3%). Более активно торгуемый сентябрьский фьючерс на Brent вечером просел до $85,15 за баррель (-1,4%).

Цены на нефть могут завершить "в плюсе" третью неделю подряд, отмечает Trading Economics. В июне Brent и WTI подорожали примерно на 6%. По итогам первого полугодия цена Brent увеличилась почти на 15%, WTI - более чем на 10%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (+9,9%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+3,6%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+3,6%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+3,3%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+2,9%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+2,7%), акции ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+2,6%).

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-14,1%, до 0,2929 рубля; выплаты за 2023 год составят 0,0388 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-7,1% и -4,1% "префы"), "префы" "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-5,7%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,6%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-4,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,11 млрд рублей (из них 12,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,63 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 3,45 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").