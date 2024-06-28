Акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора на текущий момент, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"ВТБ представил финансовые результаты по МСФО за май и пять месяцев 2024 года. Банк продолжает демонстрировать рост кредитного портфеля и привлеченных клиентских средств. Обращает на себя внимание существенный рост расходов на создание резервов за май месяц. По прошествии пяти месяцев текущего года банк столкнулся со снижением прибыльности по чистому процентному доходу по причине ужесточения денежно-кредитной политики по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а также наблюдается общее снижение чистой прибыли год к году", - пишут эксперты.

По их мнению, положительным фактом, который появится в полугодовой отчетности, является 16 млрд прибыли от реализации части замороженных активов по причине внешнеторговых ограничений. "По итогам года от реализации замороженных активов банк планирует получить около 100 млрд рублей, что, вероятно, станет дополнительным импульсом, который позволит оправдать прогноз менеджмента по чистой прибыли на уровне 500 млрд рублей на конец года, - допускают аналитики. - По нашему мнению, на текущий момент акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора".

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