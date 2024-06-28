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28 июня 2024 года 15:38

Рубль в пятницу растет в паре с юанем на фоне налоговых выплат и дорожающей нефти

Москва. 28 июня. Китайский юань слабеет на Московской бирже днем в пятницу, рубль растет на фоне июньского перечисления в бюджет налоговых выплат и дорожающей нефти.

Единый день уплаты налогов в июне приходится на сегодняшний день, 28 июня. В пятницу компании должны перечислить в бюджет часть НДФЛ за июнь и часть НДС за первый квартал. Кроме того, они уплачивают налоги за май - страховые взносы, налог на прибыль, акцизы и НДПИ.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF понизился относительно закрытия предыдущего торгового дня к 15:00 мск на 24 копейки, до 85,71 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 26 копеек, до 92,1 руб./EUR1.

Евросоюз в пятницу включил в санкционные списки российскую транспортную компанию "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN), а также пять физических и юридических лиц из России в связи с ситуацией на Украине, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Так, под санкции, в частности, попал гендиректор "Трансконтейнера" Михаил Концерев.

Помимо прочего, санкции ввели против российской фирмы по оказанию финансовых услуг ООО "Титул" и ее владельца Дмитрия Белоглазова.

В списках оказались также АО "Илиадис" и Rasperia Trading Limited.

Курс национальной валюты в июле-августе текущего года больше всего будет зависеть от спроса со стороны импортеров, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова.

"Динамика национальной валюты малопрогнозируема. После прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже число крупных валютных спекулянтов значительно сократилось, и теперь уже некому сглаживать сильные колебания рубля, когда на него появляется значительный спрос или когда на торги выставляются большие объемы долларов и юаней. Во втором полугодии Банк России снизит объем продаж юаней в рамках зеркалирования прошлых расходов Фонда национального благосостояния с 11,8 млрд до 8,4 млрд руб. в день в эквиваленте. На курс рубля это никак не повлияет, - пишет эксперт инвесткомпании. - На июль-август придется пик выплат дивидендов. Скорее всего, не у всех эмитентов есть необходимый для этого объем рублей, и многие экспортеры будут продавать валютные запасы, что окажет поддержку рублю. Однако курс национальной валюты все-таки больше всего будет зависеть от спроса со стороны импортеров, поскольку особых изменений в объеме притока валюты (кроме "дивидендного фактора") не ожидается".

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозный диапазон для рубля на второе полугодие 2024 года в пределах 87-92 руб./$1, сообщается в комментарии главного экономиста компании Софьи Донец.

"Банк России анонсировал, что во втором полугодии объем операций по продаже валюты в рамках зеркалирования операций Фонда национального благосостояния, не связанных с текущими ценами на нефть, снизится до 8,4 млрд руб./день с 11,8 млрд руб./день в первом полугодии, - указывает эксперт. - Это совпало с нашими ожиданиями и находится в рамках уточненного с начала 2024 года механизма валютной части бюджетного правила. Объявленное изменение фактически означает, что с июля по декабрь цена на российскую нефть, при которой ЦБ будет переходить от продаж к покупкам валюты, составит около $71-72/барр. против около $75-76/барр. в первом полугодии. Это снижает поддержку рубля в рамках бюджетного правила и вкупе с недавним решением по смягчению условий конверсии экспортной выручки должно определить ослабление отечественной валюты во второй половине года. Мы сохраняем наш прогнозный интервал для рубля до конца года на уровне 87-92 руб./$1".

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в пятницу.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск увеличились на 0,46% - до $86,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,54% - до $82,17.

Поддержку котировкам оказывает напряженность на Ближнем Востоке. Израильские военные и бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" в течение четверга активизировали обстрелы друг друга, сообщили ближневосточные СМИ.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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