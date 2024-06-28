ПСБ повысил целевую цену акций Сбербанка до 371 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил долгосрочную целевую цену акций Сбербанка до 371 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Несмотря на перспективу повышения ключевой ставки, банк способен сохранить во ll полугодии устойчивость ключевых финансовых показателей благодаря крепости экономического роста и повышению доходов населения, - пишут эксперты. - Подтверждаем наш прогноз по чистой прибыли Сбербанка по итогам этого года: 1,5-1,55 трлн руб. Это предполагает выплату дивидендов в размере не меньшем, чем по итогам 2023 года - 33,3 руб на акцию".

Долгосрочные перспективы, по мнению стратегов ПСБ, также выглядят интересно: основной бизнес банка способен генерировать денежные потоки, достаточные для сохранения привлекательной дивидендной доходности. "Банк фокусируется на развитии технологий и ИИ и интеграции их не только во внутренние бизнес-процессы, но и готов предлагать их в будущем рынку, что позволяет на горизонте 2-3 лет более оптимистично оценивать темпы роста доходов банка", - указывают аналитики.

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