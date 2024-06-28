"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозный диапазон для рубля на 2П24 в пределах 87-92 руб./$1, сообщается в комментарии главного экономиста Софии Донец.

"Банк России анонсировал, что во втором полугодии объем операций по продаже валюты в рамках зеркалирования операций Фонда Национального Благосостояния (ФНБ), не связанных с текущими ценами на нефть, снизится до 8,4 млрд руб./ день с 11,8 млрд руб./день в первом полугодии, - указывает эксперт. - Это совпало с нашими ожиданиями и находится в рамках уточненного с начала 2024 года механизма валютной части бюджетного правила. Объявленное изменение фактически означает, что с июля по январь цена на российскую нефть, при которой ЦБ будет переходить от продаж к покупкам валюты, составит около $71-72/барр. против около $75-76/барр. в первом полугодии. Это снижает поддержку рубля в рамках бюджетного правила и вкупе с недавним решением по смягчению условий конверсии экспортной выручки должно определить ослабление отечественной валюты во второй половине года. Мы сохраняем наш прогнозный интервал для рубля до конца года на уровне 87-92 руб./$1".

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