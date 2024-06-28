"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NiSource с прогнозной ценой $31,6

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NiSource с прогнозной стоимостью $31,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 9% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Эмитент может похвастаться стабильностью финансовых показателей: в последние годы компания постоянно наращивает прибыль, несмотря на непростой для энергетического сектора период 2022-2023 гг. На этом фоне компания традиционно предлагала инвесторам дивидендную доходность выше среднего по сектору, однако данный фактор утратил роль в кейсе NiSource на фоне высоких процентных ставок в США. Мы считаем, что потенциал роста акций NiSource будет ограничен до начала смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом", - пишет эксперт в обзоре.

NiSource - американский коммунальный холдинг, предоставляющий газ и электроэнергию 3,7 млн потребителям в шести штатах: Огайо, Пенсильвания, Вирджиния, Кентукки, Мэриленд и Индиана).

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