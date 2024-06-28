Курс рубля в июле-августе больше всего будет зависеть от спроса импортеров - "Алор Брокер"

Курс национальной валюты в июле-августе текущего года больше всего будет зависеть от спроса со стороны импортеров, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Динамика национальной валюты малопрогнозируема. После прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже число крупных валютных спекулянтов значительно сократилось, и теперь уже некому сглаживать сильные колебания рубля, когда на него появляется значительный спрос или когда на торги выставляются большие объемы долларов и юаней. Во втором полугодии Банк России снизит объем продаж юаней в рамках зеркалирования прошлых расходов Фонда национального благосостояния с 11,8 млрд до 8,4 млрд руб. в день в эквиваленте. На курс рубля это никак не повлияет, - пишет эксперт инвесткомпании. - На июль-август придется пик выплат дивидендов. Скорее всего, не у всех эмитентов есть необходимый для этого объем рублей, и многие экспортеры будут продавать валютные запасы, что окажет поддержку рублю. Однако курс национальной валюты все-таки больше всего будет зависеть от спроса со стороны импортеров, поскольку особых изменений в объеме притока валюты (кроме "дивидендного фактора") не ожидается".

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