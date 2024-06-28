Рынок акций РФ утром превысил 3160п по индексу МосБиржи, динамика бумаг смешанная

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ после негативного старта торгов возобновил подъем на фоне подросшей нефти (августовская нефть Brent в день экспирации фьючерсов торгуется в районе $87 за баррель) и прекращения укрепления рубля, в то время как внешние рынки подают позитивные сигналы. Индекс МосБиржи превысил 3160 пунктов во главе с бумагами "Сургунефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3161,24 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1172,11 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 июня, составляет 84,964 руб. (-2,8424 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,4% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до 30 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. В целом за пять месяцев прибыль ВТБ составила 233,4 млрд рублей, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", помочь рынку акций РФ вырваться из боковика может не только решение по ставке ЦБ РФ, но и формирование окончательного консенсус-прогноза по предстоящему заседанию. К тому же приближаются даты закрытия реестров - основная их масса придется на июль, после чего часть поступающих на счета инвесторов дивидендов, вероятно, будет реинвестирована в рынок.

В США в пятницу не ожидается публикаций важных макроэкономических новостей, поэтому торги на американском фондовом рынке, скорее всего, пройдут в спокойном режиме, полагают аналитики "БКС МИ".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи продолжает двигаться вслед за рублем, причем динамика последнего малопрогнозируема. После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже число крупных валютных спекулянтов значительно сократилось, и теперь уже некому сглаживать сильные колебания рубля, когда на него появляется значительный спрос или когда на торги выставляются большие объемы долларов и юаней. Во втором полугодии Банк России снизит объем продаж юаней в рамках зеркалирования прошлых расходов ФНБ с 11,8 млрд до 8,4 млрд руб. в день в эквиваленте. На курс рубля это никак не повлияет, считает эксперт.

Курс рубля в дальнейшем в основном будет зависеть от спроса со стороны импортеров, поскольку особых изменений в объеме притока валюты не ожидается, полагает он.

Нефть Brent подошла к зоне сопротивления $86-87 за баррель. Здесь проходит сторона очень опасной фигуры "расходящийся треугольник", выход из которого обычно бывает вниз. В таких условиях покупать нефть очень рискованно.

Игроки могут разогреть акции Сбера в район 350-370 руб. к отсечке реестра под дивиденды. Однако чем более дорогой Сбер "перевалит" через отсечку, тем дольше будет закрываться дивидендный "гэп" и тем сильнее он может быть, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3120-3170 пунктов. Благоприятным исходом для рынка будет удержание индексом текущих отметок - в этом случае можно будет ожидать продолжения восстановления на следующей неделе, полагает эксперт.

Накануне акции Сбербанка завершили день на максимальной отметке с начала декабря 2021 года. Таким образом, несмотря на сильное снижение индекса за последний месяц, акции Сбербанка не только полностью восстановились, но и смогли поставить новый ценовой максимум - почти 328 рубля за бумагу, отмечает аналитик.

Как считают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ сохраняется сдержанный оптимизм. Поддержку индексу РТС накануне вечером оказало резкое укрепление официального курса российского рубля к доллару, что можно объяснить приближением пика налоговых выплат 28 июня.

Банк России сообщил, что во втором полугодии 2024 года сократит продажи валюты до 8,4 млрд руб. в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов по сравнению с 11,8 млрд руб. в первом полугодии. Такое решение может ослабить темпы укрепления валютного курса, в то время как на стороне крепкого рубля выступают сразу несколько факторов. Это и положительное сальдо текущего счета платежного баланса, высокие процентные ставки, а также сложности с проведением трансграничных расчетов, полагают эксперты.

Накануне начался сбор заявок на участие в IPO "ВсеИнструменты.ру". В первые часы книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона размещения, который составляет 200-210 руб. за одну акцию. Компания является лидером онлайн-рынка в сегменте DIY и демонстрирует высокие темпы роста. Книга заявок будет открыта до 4 июля. Начало торгов акциями "ВсеИнструменты.ру" на Московской бирже ожидается 5 июля.

В целом в пятницу рынок акций сосредоточится на динамике валютного рынка, который проходит пик налоговых выплат. В пятницу пройдут собрания акционеров ВТБ, АФК "Система", "Роснефти", "Группы Астра" (MOEX: ASTR), "Аэрофлота" и других компаний, на которых акционеры проголосуют по вопросу о дивидендах, напомнили эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,1-0,3%, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости.

По данным Минторга США, экономика страны в I квартале выросла на 1,4% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%.

Федеральная резервная система в среду вечером опубликовала результаты ежегодных стресс-тестов, которые показали, что крупнейшие банки США могут пережить серьезный спад в американской экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений.

В Азии в пятницу также наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE вросли на 0,2-0,3%, CAC 40 просел на 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,3%).

Накануне в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Кандидаты в президенты удивили рынки тем, что не фокусировались слишком сильно на критике Китая, пишет Trading Economics.

Безработица в Японии в мае осталась на уровне 2,6%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Показатель держится на этой отметке, которая является максимальной с августа 2023 года, четвертый месяц подряд.

Промышленное производство в стране в мае повысилось на 2,8% относительно предыдущего месяца при среднем прогнозе аналитиков в 2%. По сравнению с маем прошлого года показатель вырос на 0,3% - это первый подъем за семь месяцев.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке, также трейдеры ожидают традиционного повышения спроса на бензин в США в условиях высокого автомобильного сезона.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $86,92 за баррель (+0,6%), августовская цена WTI - $82,38 за баррель (+0,8%).

Цены на нефть могут завершить "в плюсе" третью неделю подряд, отмечает Trading Economics. В июне Brent и WTI подорожали примерно на 6%. По итогам первого полугодия цена Brent увеличилась почти на 15%, WTI - более чем на 10%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,42 млрд рублей (из них 1,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,39 млрд рублей на бумаги ВТБ и 912,8 млн рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").